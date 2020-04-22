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Опубликован документ с диагнозом Заворотнюк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/azavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась домой и находится на самоизоляции, у знаменитости диагностирована глиобластома, сообщили близкие друзья семьи Заворотнюк.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года, сообщалось, что у актрисы рак мозга, но официального подтверждения данной информации не было. В среду в Сети опубликовали справку, где озвучен диагноз актрисы — глиобластома. Документ опубликовала газета «Комсомольская правда».

«Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама», — цитирует издание друга мужа артистки Петра Чернышева. 

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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

userkc

раз они так говорят их стоит понимать ровно наоборотчто вклады они замораживать будут, население раз...

vituss

и всё благодаря повышению пенсионного возраста.