Опубликован документ с диагнозом Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась домой и находится на самоизоляции, у знаменитости диагностирована глиобластома, сообщили близкие друзья семьи Заворотнюк.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года, сообщалось, что у актрисы рак мозга, но официального подтверждения данной информации не было. В среду в Сети опубликовали справку, где озвучен диагноз актрисы — глиобластома. Документ опубликовала газета «Комсомольская правда».

«Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама», — цитирует издание друга мужа артистки Петра Чернышева.