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Стартовали продажи умной колонки с помощницей «Марусей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © capsula.mail.ru

Холдинг Mail.ru Group объявил о начале продаж умной колонки на базе голосового помощника «Маруся». Стоимость устройства под названием «Капсула» — 7990 рублей.

«Качественный звук, звонки "ВКонтакте", веселые игры, большой выбор сказок и фоновых шумов — это и многое другое ждет вас в "Капсуле". Заказывайте прямо сейчас на нашем сайте с доставкой на дом», — говорится в сообщении компании.

«Капсула» будет продаваться у ритейлеров AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах «М.Видео», «Связной», «Ростелеком» и «Мегафон». Сейчас покупка устройства возможна только через интернет.

Колонка интегрирована с системами «умного дома», с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первым партнером Mail.ru Group по этому направлению стал ПАО «Ростелеком».

Устройство имеет три динамика, усилитель звука и шесть цифровых микрофонов для распознавания речи на расстоянии. Мощность колонки составляет 30 Вт.

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