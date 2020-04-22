Коронавирус в Алтайском крае «освоил» новые территории

Количество больных в Алтайском крае увеличилось на девять человек за сутки. Впервые выявлены заболевания в двух районах, сообщил региональный оперативный штаб.

Общее количество заболевших составило 136 человек, в том числе 12 детей. Выросло на четыре человека число заболевших в Барнауле — 57 человек, вторым по количеству заболевших является Змеиногорский район — 37 больных.

За сутки по одному человеку добавилось в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске, впервые выявлены заболевания в Троицком и Целинном районах. На сегодняшний день из медицинских учреждений выписано 13 человек. В стационарах продолжают лечение 123 человека, из них 12 детей.

На коронавирусную инфекцию обследовано более 15,6 тысячи человек, под медицинским наблюдением находится свыше 1,4 тысячи, 23 из них — иностранцы, снято с меднаблюдения более 6,3 тысячи человек.