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Коронавирус в Алтайском крае «освоил» новые территории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Количество больных в Алтайском крае увеличилось на девять человек за сутки. Впервые выявлены заболевания в двух районах, сообщил региональный оперативный штаб.

Общее количество заболевших составило 136 человек, в том числе 12 детей. Выросло на четыре человека число заболевших в Барнауле — 57 человек, вторым по количеству заболевших является Змеиногорский район — 37 больных.

За сутки по одному человеку добавилось в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске, впервые выявлены заболевания в Троицком и Целинном районах. На сегодняшний день из медицинских учреждений выписано 13 человек. В стационарах продолжают лечение 123 человека, из них 12 детей.

На коронавирусную инфекцию обследовано более 15,6 тысячи человек, под медицинским наблюдением находится свыше 1,4 тысячи, 23 из них — иностранцы, снято с меднаблюдения более 6,3 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

userkc

раз они так говорят их стоит понимать ровно наоборотчто вклады они замораживать будут, население раз...

vituss

и всё благодаря повышению пенсионного возраста.