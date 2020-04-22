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Премьера сериала «Закрытый сезон» об эпидемии состоится на Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Ростелекома

Эксклюзивная премьера остросюжетного сериала об эпидемии в курортном городе «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой в главных ролях  пройдет 28 апреля в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Во вторник 28 апреля в подписке на more.tv и Wink состоится премьера сразу первых двух серий, далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам. Телевизионная премьера сериала состоится позже на телеканале «Россия 1».

«Истории эпидемий всегда будут востребованы. Они не столько рассказывают о болезни, сколько напоминают о том, что любой мир — и частный, и наш общий — может рухнуть в мгновение ока. Но парадокс в том, что ни одна эпидемия еще не изменила человечество. Шок, боль и радость проходят. И всё возвращается на круги своя. Так, думаю, будет и с короной. Эта эпидемия не первая и не последняя», — рассказала автор сценария и креативный продюсер «Закрытого сезона» Алена Званцова.

Помимо актеров Дарьи Урсуляк, Кирилла Гребенщикова и Нелли Уваровой, которая ради этой роли побрилась наголо, в проекте заняты Тимур Бадалбейли, Андрей Мартынов, Зураб Миминошвили, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Юлия Яблонская, Марина Доможирова.

Действие сериала происходит в южном приморском городке, жители которого зарабатывают за счет туристического сезона, который оказывается под угрозой срыва после нескольких странных смертей — вполне здоровых людей губит неизвестная болезнь. В город вызывают эпидемиолога из столицы, который может одним своим решением закрыть всю туротрасль на карантин, чего, конечно, опасаются местные бизнесмены и полицейские. Однако помимо потенциальных финансовых потерь героям сериала предстоит разобраться и со своими личными проблемами.

«Важно для такого сериала, как "Закрытый сезон" выйти в свет в нужное время, потому что проблема, вокруг которой выстроен сюжет, как никогда актуальна, и именно сейчас покажется реалистичной. Уверен, новый остросюжетный сериал найдет отклик в сердцах большого количества зрителей, ведь невозможно не проводить аналогии с ситуацией, в которой сегодня мы оказались. Но мы обязательно справимся с испытаниями, а пока остаемся дома и смотрим хорошее кино и сериалы в Wink», — рассказал директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Основные съемки «Закрытого сезона» прошли в крымском поселке Курортное. Жители поселка помогали группе, но никто всерьез к теме сериала даже не относился. Однако спустя время — режиссер была в Курортном в марте — хозяин местной гостиницы спрашивал, откуда же сценаристы проекта знали о том, что будет происходить, и крайне интересовался кинофиналом этой теперь очень актуальной истории.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус.

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