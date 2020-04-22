Российским полицейским расширят права

Российские полицейские получат право на вскрытие автомобилей, оцепление жилых домов и ограждение мест проведения массовых мероприятий, соответствующий законопроект разработало правительство.

Так, документ предлагает внести в закон «О полиции» дополнительную статью о вскрытии транспортного средства. Целями этих изменений является спасение жизни граждан, предотвращение преступлений, обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках.

После вскрытия автомобиля владелец должен быть уведомлен об этом в течение следующих 24 часов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ. В случае оцепления жилых домов полицейские смогут проводить обыск граждан без дополнительных разрешений.

Также у полицейских появится право применять огнестрельное оружие при задержании, если преследуемое лицо попытается прикоснуться к оружию или его действия будут угрожать жизни. Ожидается, что законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.