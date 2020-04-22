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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Российским полицейским расширят права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Российские полицейские получат право на вскрытие автомобилей, оцепление жилых домов и ограждение мест проведения массовых мероприятий, соответствующий законопроект разработало правительство.

Так, документ предлагает внести в закон «О полиции» дополнительную статью о вскрытии транспортного средства. Целями этих изменений является спасение жизни граждан, предотвращение преступлений, обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках.

После вскрытия автомобиля владелец должен быть уведомлен об этом в течение следующих 24 часов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ. В случае оцепления жилых домов полицейские смогут проводить обыск граждан без дополнительных разрешений.

Также у полицейских появится право применять огнестрельное оружие при задержании, если преследуемое лицо попытается прикоснуться к оружию или его действия будут угрожать жизни. Ожидается, что законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

userkc

раз они так говорят их стоит понимать ровно наоборотчто вклады они замораживать будут, население раз...

vituss

и всё благодаря повышению пенсионного возраста.