Перенос Cyberpunk 2077 обанкротил издателя игры

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве, компания CDP столкнулась с трудностями после того, как выход игры был перенесен на сентябрь.

Руководство CDP якобы не знало о переносе и потратило деньги на рекламу, которая оказалась неактуальной. В результате издателю пришлось массово увольнять работников, пишет польский портал GRY Online.

21 апреля суд удовлетворил заявление CDP и передал имущество компании временным наблюдателям. После всех изменений издателем Cyberpunk 2077 в Польше стал дистрибьютор Cenega.

Cyberpunk 2077 должен выйти 17 сентября, перенести релиз пришлось из-за удаленного режима работы сотрудников студии CD Projekt, которая занимается созданием игры. Проект от создателей «Ведьмака» выйдет на PC, PS4 и Xbox One.