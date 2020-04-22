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Сибирские ученые создали чай с гормоном счастья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bgelo777 / CC BY-SA 4.0

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН разработали технологию производства облепихового фиточая из побегов, содержащих гормон счастья, сообщает пресс-служба ИЦИГ СО РАН.

Облепиха содержит почти две сотни активных биологических компонентов. Листья являются источником целого спектра ненасыщенных жирных кислот, обладающих антиоксидантными и противораковыми свойствами. 

В исследовании совместно с Институтом химии твёрдого тела и механохимии СО РАН был разработан способ выделения из побегов облепихи ценного гормона —серотонина (гормон счастья). Наиболее технологичным сырьём для выделения серотонина являются однолетние побеги облепихи, а наиболее подходящее время для их заготовки — с октября по март.

В селекционном саду ИЦиГ создана экспериментальная плантация, выращенная специальным методом, с которой собираются опытные партии одревесневших и зелёных побегов.

Ученые изготовили опытную партию ферментированного чая, в том числе – пакетированного из зеленых побегов облепихи совместно с чайной компанией «Природные ресурсы Сибири».

Ученые обоснованно надеются, что для нового вида фиточая найдется место на рынке, а значит – будет интерес со стороны потенциальных производителей. Перед учёными стоит задача создания
сортов, востребованных в промышленном садоводстве, и совершенствование технологий выращивания и переработки облепихового сырья, как ягод, так и биомассы.



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