Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 5236

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 5236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 420 человек, за весь период — 4 420», — говорится в сообщении.

За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек. Также отмечается, что среди новых инфицированных примерно у 40% человек нет клинических проявлений заражения.

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По количеству инфицированных лидирует Москва — в столице выявили 2548 новых случаев коронавируса. Всего в городе зарегистрировано почти 32 тысячи заболевших COVID-19 граждан.