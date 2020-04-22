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Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 5236

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 5236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 420 человек, за весь период — 4 420», — говорится в сообщении.

За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек. Также отмечается, что среди новых инфицированных примерно у 40% человек нет клинических проявлений заражения.

Фото: © стопкоронавирус.рф

По количеству инфицированных лидирует Москва — в столице выявили 2548 новых случаев коронавируса. Всего в городе зарегистрировано почти 32 тысячи заболевших COVID-19 граждан.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

Voland2

С этими господами как раз стоит беспокоится...