Mail.ru запустила сервис видеоконференций

Компания Mail.ru открыла для пользователей сервис групповых видеозвонков, который поддерживает конференции до 100 человек. Пока функция доступна только ограниченному числу пользователей, но в ближайшие дни она заработает для всех.

Сервис получил название «Видеозвонки Mail.ru». Создать конференцию может пользователь, у которого есть активный аккаунт от почты Mail.ru. Принять участие в беседе может любой желающий.

Для того, чтобы принять участие в конференции, потенциальному собеседнику достаточно кликнуть на уникальную ссылку, которая генерируется при создании общего чата, говорится в сообщении компании.

Запустить конференцию можно прямо из почты. Также можно сгенерировать ссылку в календаре Mail.ru или на главной странице портала. Все разговоры не имеют ограничения по трафику или времени, также они полностью бесплатны для участников.