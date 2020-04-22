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«Газпром нефть» направила в регионы средства защиты для медиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Газпром нефть»
«Газпром нефть» начала бесплатные поставки в регионы присутствия средств индивидуальной медицинской защиты — респираторов и защитных экранов, очков, масок, комбинезонов, перчаток и антисептиков, сообщает пресс-служба компании.

Так, только в Омск в рамках акции «Газпром нефть – медикам» направлено более 700 тысяч дефицитных предметов экипировки.

«Акция «Газпром нефть —медикам» в очередной раз доказывает, что в трудную минуту компания, которая является стратегическим партнером Омской области, всегда готова подставить плечо региону. Для наших врачей, которые сейчас получают самую большую партию средств защиты, эта помощь очень своевременна и жизненно необходима», — заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Партии медицинской экипировки начали поступать также в больницы Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В общей сложности в ходе акции «Газпром нефть – медикам» будет передано больницам более 1,3 миллиона единиц средств индивидуальной медицинской защиты.

Топливо для «скорой»

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Ранее «Газпром нефть» взяла на себя обеспечение топливом всего автотранспорта медицинских учреждений Омской области. Компания продолжит осуществлять бесплатные поставки средств защиты медикам, оказывать поддержку экстренным службам и волонтерским организациям региона, сказали в пресс-службе.

«С начала апреля мы запустили акцию «Газпром нефть – медикам». Стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. Одновременно с этим начали закупать средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Нам удалось найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые оказались доступы в этих условиях», — отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Фронт борьбы с COVID-19

В компании действует программа «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19. На предприятиях она подразумевает организацию системы барьеров, включающих технические и организационные меры борьбы с вирусом. 

Период вахты на удаленных нефтепромыслах увеличен до 90 дней. Для сотрудников, находившихся на межвахтовом отдыхе, создаются буферные терминалы, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения.

Часть персонала «Газпром нефти» с 19 марта переведена на дистанционный режим работы. Запущены дополнительные корпоративные сервисы «удаленного офиса», чтоб сотрудники могли полноценно работать из дома.


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