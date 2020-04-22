НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Фура с ракетным топливом перевернулась возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
257 2
Фото: © StockSnap / Pixabay License

Фура с ракетным топливом перевернулась на 93 километре трассы федеральной автодороги «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Facebook.

«После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. В бочке — АК-27И (Меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал еще и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ. А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание», — написала она.

Территория оцеплена МЧС, сотрудников Росприроднадзора туда пока не пускают. Фуру уже подняли с помощью крана и оттащили в парковочный карман, место разлива топлива обработали дезраствором. По предварительной информации радиохимической лаборатории, превышения ПДК вредных веществ нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯпонец рассказал о загрязнении Байкала сточными водами

«Получить пробы почвы инспекторы Росприроднадзора смогут только завтра. И в ближайшее время будут готовы результаты их анализа. Тогда станет понятен и ущерб, нанесенный окружающей среде. Ситуацию держим на контроле», — резюмировала руководитель ведомства.

ЧП произошло в понедельник, когда автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Жителям ближайших к аварии улиц рекомендовали покинуть дома и уехать к родственникам, к знакомым, пока фуру не поднимут, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя администрации Култука.

Еще по теме
Тувинские подростки на УАЗе врезались в дерево
Автобус в Новосибирске насмерть сбил пенсионерку
Сотрудников ДПС будут судить в Новосибирске за фиктивное ДТП
Пьяная школьница в Кузбассе устроила ДТП
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 5236
•
Новак назвал виновных в катастрофическом обвале цен на нефть
•
Расширен список «роскошных» автомобилей
•
Mail.ru запустила сервис видеоконференций
Подробности
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томское озеро спасли от частичного уничтожения чиновниками
Сибирь 22.04.2020 15:30
Сибирские ученые создали чай с гормоном счастья
Сибирь 22.04.2020 14:54
Старушка с коронавирусом умерла в красноярском Канске
Сибирь 22.04.2020 14:38
Фура с ракетным топливом перевернулась возле Байкала
Сибирь 22.04.2020 14:33
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
34892
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
10404
Врач развенчал мифы об алкоголе
8255
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
6771
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 5236
•
Новак назвал виновных в катастрофическом обвале цен на нефть
•
Расширен список «роскошных» автомобилей
•
Mail.ru запустила сервис видеоконференций
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

Voland2

С этими господами как раз стоит беспокоится...