Фура с ракетным топливом перевернулась возле Байкала

Фура с ракетным топливом перевернулась на 93 километре трассы федеральной автодороги «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Facebook.

«После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. В бочке — АК-27И (Меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал еще и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ. А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание», — написала она.

Территория оцеплена МЧС, сотрудников Росприроднадзора туда пока не пускают. Фуру уже подняли с помощью крана и оттащили в парковочный карман, место разлива топлива обработали дезраствором. По предварительной информации радиохимической лаборатории, превышения ПДК вредных веществ нет.

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«Получить пробы почвы инспекторы Росприроднадзора смогут только завтра. И в ближайшее время будут готовы результаты их анализа. Тогда станет понятен и ущерб, нанесенный окружающей среде. Ситуацию держим на контроле», — резюмировала руководитель ведомства.

ЧП произошло в понедельник, когда автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Жителям ближайших к аварии улиц рекомендовали покинуть дома и уехать к родственникам, к знакомым, пока фуру не поднимут, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя администрации Култука.