Больным с коронавирусом запретили целовать кошек и собак

Домашние животные подвержены заражению COVID-19, поэтому больным людям нельзя целовать их и кормить с рук, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

Наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки, они могут передавать его друг другу, болезнь протекает у них очень тяжело, особенно у котят. В меньшей степени этому вирусу подвержены собаки, хотя и они могут заразиться.

Заражение человека COVID-19 от названных животных вирусологами не зафиксировано, об этом заявлено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«В нашем научном учреждении уже разработана тест-система для диагностики возбудителя COVID-19 у животных. Тестирование кошек и собак преследует цель оценить степень распространения инфекции среди домашних животных», — сообщила начальник отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора Екатерина Квирквелия.

Специалисты рекомендуют избегать близкого контакта со своими домашними животными, не целоваться с ними, не позволять себя облизывать и не кормить с рук. Общайться с ними только в маске и беречь своих питомцев.