Томское озеро спасли от частичного уничтожения чиновниками

Озеро Щучье незаконно попало в собственность администрацией Томского района, природный объект хотели частично уничтожить, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Для строительства транспортной развязки администрация Томского района передала департаменту капитального строительства в бессрочное пользование земельный участок, включающий принадлежащее Российской Федерации озеро Щучье с акваторией площадью 2,3 гектара.

Администрация города оформила этот участок в муниципальную собственность. При этом проект строительства предусматривал засыпку озера вдоль береговой линии камнями, что привело бы к частичному уничтожению водного объекта.

Суд удовлетворил требования прокурора признать незаконным образование данного земельного участка и уничтожить часть озера. Озеро возвращено в собственность Российской Федерации. Ущерб водному объекту не причинен.