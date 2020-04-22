НАВЕРХ

Томское озеро спасли от частичного уничтожения чиновниками

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Фото Sibnet.ru

Озеро Щучье незаконно попало в собственность администрацией Томского района, природный объект хотели частично уничтожить, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Для строительства транспортной развязки администрация Томского района передала департаменту капитального строительства в бессрочное пользование земельный участок, включающий принадлежащее Российской Федерации озеро Щучье с акваторией площадью 2,3 гектара.

Администрация города оформила этот участок в муниципальную собственность. При этом проект строительства предусматривал засыпку озера вдоль береговой линии камнями, что привело бы к частичному уничтожению водного объекта.

Суд удовлетворил требования прокурора признать незаконным образование данного земельного участка и уничтожить часть озера. Озеро возвращено в собственность Российской Федерации. Ущерб водному объекту не причинен.

Еще по теме
Гоголь и пеганка прилетели на озера в Хакасии
Летнее тепло установится в Восточной Сибири
Жара придет в Новосибирск
Аномально теплая погода установится в Сибири
смотреть все
Томск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 5236
•
Новак назвал виновных в катастрофическом обвале цен на нефть
•
Расширен список «роскошных» автомобилей
•
Mail.ru запустила сервис видеоконференций
Подробности
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томское озеро спасли от частичного уничтожения чиновниками
Сибирь 22.04.2020 15:30
Сибирские ученые создали чай с гормоном счастья
Сибирь 22.04.2020 14:54
Старушка с коронавирусом умерла в красноярском Канске
Сибирь 22.04.2020 14:38
Фура с ракетным топливом перевернулась возле Байкала
Сибирь 22.04.2020 14:33
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
34892
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
10404
Врач развенчал мифы об алкоголе
8255
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
6771
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом россиян выросло на 5236
•
Новак назвал виновных в катастрофическом обвале цен на нефть
•
Расширен список «роскошных» автомобилей
•
Mail.ru запустила сервис видеоконференций
Подробности
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о полном контроле над эпидемией в России
136
Кремль попросил не паниковать из-за обвала цен на нефть
67
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
61
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
50
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
48