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Расширен список авто, попадающих под налог на роскошь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг опубликовал обновленный список автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь» в 2020 году. В перечень попали модели Mazda, Subaru и Nissan.

Ведомство корректирует перечень два раза в год с учетом появления на рынке новых моделей и модификаций. В списке представлены автомобили не только премиальных брендов, но и массовые модели, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей. Полный перечень опубликован на сайте Минпромторга.

В новый список входят 1,3 тысячи наименований транспортных средств, которые облагаются налогом с повышенным коэффициентом. Впервые в него попали топовые версии Mazda CX-9, Nissan Murano и Subaru Outback, хотя их начальная цена ниже установленной планки.

В категории автомобилей, цена которых варьируется от 3 до 5 миллионов рублей, 632 наименования. Еще 486 пункта в категории машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. Моделей по цене от 10 до 15 миллионов насчитывается 100, и еще 82 автомобиля с ценником выше 15 миллионов.

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Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

Voland2

С этими господами как раз стоит беспокоится...