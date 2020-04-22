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Почти половина зараженных COVID-19 в Хакасии не имели симптомов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Почти половина зараженных COVID-19 в Хакасии не имели симптомов, в регионе за сутки заболели еще три человека, сообщает правительство региона.

По данным Минздрава Хакасии, в республике порядка 44% с диагнозом коронавирус на момент выявления заболевания не имели клинических проявлений.

За сутки в Хакасии выявлены ещё три случая заражения коронавирусом. Два – в Абакане: один из заболевших прибыл из Москвы, другой контактировал с ранее заболевшим. Третий случай выявлен в Алтайском районе, также по контакту.

общее число жителей республики с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 87 человек. Четверо из них уже выздоровели.

Во вторник зарегистрирован один летальный случай. Жительница Хакасии с подтвержденным диагнозом COVID-19 имела тяжелую хроническую патологию с нарушением иммунитета и длительное время проходила лечение от тяжелой болезни. Выраженных респираторных симптомов у женщины не было. Точная причина смерти ещё устанавливается.

Процедура подтверждения диагноза COVID-19 проходит быстрее, так как анализы в Новосибирск больше направлять не нужно, исследования на наличие новой коронавирусной инфекции полностью делаются в Хакасии.

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