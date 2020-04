Премьера второй части «Венома» перенесена

Вторая часть фильма «Веном» с Томом Харди выйдет на девять месяцев позднее ранее озвученной даты премьеры.

Кинокомпания Sony Pictures планировала выпустить второго «Венома» в октябре 2020 года, но перенесла премьеру на девять месяцев, сообщило издание Variety. Теперь «Веном-2» планируют показать в июне 2021 года

Также кинокомпания сообщила полное название фильма — «Venom: Let There Be Carnage» («Веном: Да начнется резня»).

Режиссером второй части «Венома» стал Энди Серкис, а первую часть снял Рубен Фляйшер. Главного героя снова сыграет Том Харди. По сюжету первой части в главного героя вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхчеловеческими способностями.