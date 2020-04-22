Еще 16 новосибирцев заразились коронавирусом

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области, из них семеро никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 10.00 22 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией – 15 взрослых и один ребенок.

Из них семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро контактировали с теми, у кого диагноз ранее был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 составил 151. Выздоровел 21 человек, четверо скончались.

В детской больнице №3 находятся 45 детей с подозрением на COVID-19. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска – 259, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасуксую ЦРБ.