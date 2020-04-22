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Еще 16 новосибирцев заразились коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области, из них семеро никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 10.00 22 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией – 15 взрослых и один ребенок.

Из них семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро контактировали с теми, у кого диагноз ранее был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 составил 151. Выздоровел 21 человек, четверо скончались.

В детской больнице №3 находятся 45 детей с подозрением на COVID-19. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска – 259, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасуксую ЦРБ.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

pro1002008

В дополнение.Аспирин по 28 долларов за кг...Посчитаем. Одна таблетка - это 100 мг лекарственного средства.28...

Uynachalnica

И какие это они потери несут от промоакций? Как закупочная цена связана со скидкой?

ifhbrjd

Резко упадут продажи, и производители опять будут недовольны. Денег нет. Но вы....