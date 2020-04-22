Фермер, атаман и охранник поборются за пост мэра Иркутска

Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска зарегистрировала 29 претендентов на этот пост. Среди них ученые, пенсионеры, бизнесмены, охранник и фермер, сообщила пресс-служба Гордумы.

Прием документов завершился 20 апреля. Всего подали заявления на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 29 человек. Из них были официально зарегистрированы девять.

Это заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук, бизнесмен Антон Егерев, временно неработающая Анна Романова, бывший вице-мэр города Иркутска Дмитрий Разумов, сотрудник охраны ООО «Иркутскэнерго» Сергей Похабов.

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В списке также бухгалтер «Иркутской городской поликлиники №17» Андрей Арженевский, кандидат технических наук, член-корреспондент РАН Вячеслав Григорьев, главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова и начальник юридического отдела ИП Ештокина Надежда Наджафова.

Еще двадцать претендентов на должность мэра города Иркутска комиссия зарегистрировала в понедельник. Официально к конкурсу допущены вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, а также бывший спикер Заксобрания области и бывший замгубернатора Красноярского края Сергей Сокол. Он зарегистрировался как домохозяин.

Среди заявившихся также бывший зампред правительства Иркутской области Антон Логашов, атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин, пенсионеры Евгений Филатов и Владимир Степанов, фермер Андрей Бесменов и «гражданин Российской Федерации Сергей Гагаркин».

Очередное заседание Думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года. В регионе мэр избирается по конкурсу, а не прямыми выборами. Иркутская Гордума приняла досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова 17 марта. Он перешел на должность и.о. первого замгубернатора области.