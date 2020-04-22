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Новая секция появится на светофоре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Новый знак на светофоре, который предупреждает о зеленом свете для пешеходов за поворотом, прописали в поправках к ПДД, сообщило Министерство транспорта.

«Добавлена норма о световой секции светофора, информирующей водителя о том, что на пешеходном переходе, на который он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий пешеходный переход», — говорится в документе.

Эта норма обеспечивает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков.

Также Минтранс предлагает ввести в ПДД новый термин — «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). В первую очередь к ним будут относиться электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры и другие аналогичные устройства. В этот список попали роликовые коньки, самокаты, скейтборды.

Владельцам таких средств хотят разрешить передвигаться в пешеходной зоне, а в ночное время обязать ездить с включенным фонарем. Передвигаться на СИМ в состоянии алкогольного опьянения запретят.

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