Новая секция появится на светофоре

Новый знак на светофоре, который предупреждает о зеленом свете для пешеходов за поворотом, прописали в поправках к ПДД, сообщило Министерство транспорта.

«Добавлена норма о световой секции светофора, информирующей водителя о том, что на пешеходном переходе, на который он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий пешеходный переход», — говорится в документе.

Эта норма обеспечивает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков.

Также Минтранс предлагает ввести в ПДД новый термин — «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). В первую очередь к ним будут относиться электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры и другие аналогичные устройства. В этот список попали роликовые коньки, самокаты, скейтборды.

Владельцам таких средств хотят разрешить передвигаться в пешеходной зоне, а в ночное время обязать ездить с включенным фонарем. Передвигаться на СИМ в состоянии алкогольного опьянения запретят.