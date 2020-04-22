Трамп закрыл Соединенные Штаты для иммигрантов

Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Об этом сообщил на брифинге во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу и средства к существованию. Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, приостановка иммиграции поможет безработным американцам в первую очередь получить рабочие места, когда страна откроется. «Это будет нечестно и неправильно по отношению к американцам заменить их новыми рабочими, прибывшими из-за границы», — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии

«Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут мной рассматриваться на основе экономической ситуации. Указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, иными словами — грин-карту. Но не коснется тех, кто прибывает на временной основе», — пояснил президент США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 823 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли 44 805 человек, поправились 75 179. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 миллиона человек, около 170 тысяч умерли.