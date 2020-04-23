Battle Pass 2020 выйдет неожиданно скоро

Battle Pass 2020 появится 21 апреля, заявил один из пользователей Reddit. Он готов подарить 10 Battle Pass рандомным людям, если будет не прав.

Обычно Battle Pass выпускается по вторникам: в 2018 году это было 8 мая, в 2019 — 7 мая. По мнению пользователя Reddit Gmoney228, в 2020 году пропуск выйдет 21 апреля. Игрок в догадках руководствуется датами.

Valve перед каждым TI ставят дедлайн по предложению сетов в Workshop, которые потом компания сможет использовать в сундуках Battle Pass. Даты дедлайнов за 2018, 2019 и 2020 выглядят так: 13 мая, 12 мая и 27 апреля соответственно.

Дедлайн всегда закрывался ровно через пять дней после выхода Battle Pass. В этот раз, по словам Gmoney, он закроется через шесть дней, и боевой пропуск появится в клиенте 21 апреля — опять во вторник.

Вдобавок к этому не так давно выходило обновление, где Valve, вероятно, слили контент к новому Battle Pass'a. Среди разделов будущего BP нашли: ачивки, ставки, тренерское испытание, какой-то безымянный ивент, «типы», любимая команда, матч всех звезд на TI10, фэнтези-лига, предсказания

Также косвенной уликой к выходу Battle Pass'а в ближайшее время стоит отметить скорое завершение ESL One: Online. Обычно боевые пропуски выходили как раз после крупных турниров, а ESL в нынешних условия киберспорта как раз таковым и является.

Valve во время карантина уже успела порадовать Half Life: Alyx, обновлением в CS:GO и возрождением Artifact.