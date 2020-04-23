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Battle Pass 2020 выйдет неожиданно скоро

Источник:
CQ.RU
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Фото: © CQ.RU

Battle Pass 2020 появится 21 апреля, заявил один из пользователей Reddit. Он готов подарить 10 Battle Pass рандомным людям, если будет не прав.

Обычно Battle Pass выпускается по вторникам: в 2018 году это было 8 мая, в 2019 — 7 мая. По мнению пользователя Reddit Gmoney228, в 2020 году пропуск выйдет 21 апреля. Игрок в догадках руководствуется датами.

Valve перед каждым TI ставят дедлайн по предложению сетов в Workshop, которые потом компания сможет использовать в сундуках Battle Pass. Даты дедлайнов за 2018, 2019 и 2020 выглядят так: 13 мая, 12 мая и 27 апреля соответственно.

Дедлайн всегда закрывался ровно через пять дней после выхода Battle Pass. В этот раз, по словам Gmoney, он закроется через шесть дней, и боевой пропуск появится в клиенте 21 апреля — опять во вторник.

Вдобавок к этому не так давно выходило обновление, где Valve, вероятно, слили контент к новому Battle Pass'a. Среди разделов будущего BP нашли: ачивки, ставки, тренерское испытание, какой-то безымянный ивент, «типы», любимая команда, матч всех звезд на TI10, фэнтези-лига, предсказания

Также косвенной уликой к выходу Battle Pass'а в ближайшее время стоит отметить скорое завершение ESL One: Online. Обычно боевые пропуски выходили как раз после крупных турниров, а ESL в нынешних условия киберспорта как раз таковым и является.

Valve во время карантина уже успела порадовать Half Life: Alyx, обновлением в CS:GO и возрождением Artifact.

P
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Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

_ASUS__

очередной информационный пук словно весенняя капель негромко разносился по окрестностям новостного пространства

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"