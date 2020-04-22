Уткин признался, что ошибся с Шюррле

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал решение «Спартака» не выкупать трансфер 29-летнего полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

«Знаете, я бы тоже ошибся с Шюррле. Потому что совершенно очевидно, что в момент, когда он появился, он очень хотел играть, и готов был играть за "Спартак", и реально отдавал все силы. Они быстро кончились. Вступили в действие иные факторы. Возможно, и даже наверняка – читавшиеся», — написал Уткин в Telegram-канале.

Он отметил, что такой игрок, как Шюррле, должен был попытаться вытащить себя из пике завершающейся карьеры.

«Как это делается? Верой в себя, насилием над собой. Шюррле верил в себя. Просто он уже не был собой. И я на месте Цорна, к которому у меня масса претензий и я их никак не перечёркиваю этим соображением и в близком будущем намерен поехидничать, тоже наверняка подпал бы под обаяние этого желания большого футболиста вернуться», — добавил журналист.

Уткин отметил, что для него это история о том, как «большой игрок изо всех сил пытался остаться и снова стать чемпионом, и у него драматически это не получилось». Также он высказался о том, что в менеджменте «Спартака» ничего не меняется и серьезно меняться долго не будет.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле. Немец провел за красно-белых 18 встреч, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

«Спартак» не продлит контракт и с Лоренсо Мельгарехо.