Госбольница в Бурятии запустила платное тестирование на COVID-19

Платные лабораторный исследования на наличие коронавирусной инфекции будут проводить желающим в республиканской клинической больнице в Бурятии. Сделать их смогут не все, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова подчеркнула, что платные анализы будут проводиться только здоровым гражданам без анамнеза: которые не были в контакте с заболевшими и не посещали территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Для людей с признаками ОРВИ, прибывающих из зарубежных стран и неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов России, пациентов с пневмонией и категорий группы риска порядок обследований остается прежним и на бесплатной основе.

«Мы получаем много обращений по поводу платного обследования по желанию. Мы готовы начать проводить тесты на антитела к коронавирусу на базе республиканской больницы. Платные тесты будут проводиться для пациентов без респираторных симптомов и не контактировавших с заболевшими, если это необходимо для самоуспокоения», — сообщила министр.

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Для забора проб в организации, где анализы желают сдать свыше 10 человек, будут выезжать мобильные комплексы, в которых созданы условия для максимально безопасной работы. Они уже имеют соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.

По данным на утро среды, в Бурятии зарегистрировано 163 случая заболевания коронавирусом. Вылечились 49 человек, два пациента скончались.