Новак назвал виновных в катастрофическом обвале цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак, считает, что вчерашнее падение майского фьючерса WTI до отрицательного значения связано с действиями спекулянтов.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределенности относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

«Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления мировой экономики. Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер», — сказал министр.

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Страны-участницы сделки по сокращению добычи ОПЕК+ обладают всеми возможностями для реагирования в случае необходимости на ситуацию с низкой ценой нефти. «Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью», — добавил Новак.

В понедельник, 20 апреля североамериканская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус 37,6 долларов за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, которое, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки.

При этом мировые нефтехранилища практически переполнены, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов.