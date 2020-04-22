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Тувинские подростки на УАЗе врезались в дерево

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Пять подростков врезались в дерево на УАЗе, на вертолете их доставили в больницу с разными травмами, сообщил в соцсетях глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол.

ДТП произошло во вторник около села Усть-Ужеп около 18.00 по местному времени (14.00 мск). Один из несовершеннолетних за рулем УАЗа врезался в дерево. Пострадал водитель и еще четверо подростков от 15 до 17 лет.


«Пятерых ребят из села Ужеп Каа-Хемского района полтора часа назад доставили на медицинском вертолёте в Кызыл. Им от 15 до 17 лет. Мальчишки на УАЗе врезались в дерево. Врачи уже выяснили степень полученных травм и определили в нейрохирургическое отделение и травматологию. Им окажут всю необходимую помощь. К счастью, их жизни вне опасности», — написал Кара-Оол.

Обстоятельства аварии и то, почему несовершеннолетний управлял автомашиной, выяснит полиция.

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