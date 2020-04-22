Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские и призвал всех последовать его примеру — обращение опубликовал телеканал «Грозный» в Instagram.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — сказал Кадыров на чеченском.

На заседании оперативного штаба под руководством Кадырова, проходившего в прямом эфире в Instagram, местные жители попросили главу республики открыть парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо.

По данным на утро 22 апреля, в республике 303 случая инфицирования коронавирусом, пять человек скончались.