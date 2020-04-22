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Кадыров побрился налысо

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские и призвал всех последовать его примеру — обращение опубликовал телеканал «Грозный» в Instagram.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — сказал Кадыров на чеченском.

На заседании оперативного штаба под руководством Кадырова, проходившего в прямом эфире в Instagram, местные жители попросили главу республики открыть парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо.

По данным на утро 22 апреля, в республике 303 случая инфицирования коронавирусом, пять человек скончались.

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Топ комментариев

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

pro1002008

В дополнение.Аспирин по 28 долларов за кг...Посчитаем. Одна таблетка - это 100 мг лекарственного средства.28...

Uynachalnica

И какие это они потери несут от промоакций? Как закупочная цена связана со скидкой?

ifhbrjd

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