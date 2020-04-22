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СК организовал проверку из-за массовых гуляний новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи организовали проверку информации о массовом нарушении новосибирцами самоизоляции, силовики проверят должностных лиц, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции. Следственное управление предупреждает жителей города и области, что за нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

О массовых гуляниях в парках и скверах новосибирцев писали многие СМИ. В том числе сюжет об этом вышел на Первом канале.

Тема: Распространение коронавируса
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pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно

лачинов

А разбивочку по регионам постеснялись? А вот и зря. Потому как разница аккурат чуть больше чем в десяток...

pro1002008

В дополнение.Аспирин по 28 долларов за кг...Посчитаем. Одна таблетка - это 100 мг лекарственного средства.28...

Uynachalnica

И какие это они потери несут от промоакций? Как закупочная цена связана со скидкой?

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