СК организовал проверку из-за массовых гуляний новосибирцев

Следователи организовали проверку информации о массовом нарушении новосибирцами самоизоляции, силовики проверят должностных лиц, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции. Следственное управление предупреждает жителей города и области, что за нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

О массовых гуляниях в парках и скверах новосибирцев писали многие СМИ. В том числе сюжет об этом вышел на Первом канале.