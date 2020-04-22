Гузель Яхина ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина прокомментировала скандал вокруг экранизации своей книги, писательница сказала, что была готова к волне критики.

«Я была готова, что какие-то негативные голоса могут появиться. Когда книга вышла, <...> в Татарстане было очень много критики. И критика в Татарстане меня закалила», — сказала писательница в эфире «Эхо Москвы».

Сериал по книге Яхиной вышел на канале «Россия 1» 13 апреля, действие развивается в 1930-е годы и рассказывает о раскулачивании крестьян. Сюжетраскритиковали представители партии «Коммунисты России». По их мнению, сериал искажает советское прошлое и порочит честь советской власти.

«Мне очень горько наблюдать, что происходит вокруг фильма. <...> Я с трепетом ждала этой премьеры. Я была рада, что все показано, что цифры раскулаченных названы, действительно, так оно и есть. И я в первый вечер подумала: ура, состоялось, вот оно, сделано. Оказалось, что это не конец истории, а самое начало», — сказала Яхина.

В завязавшемся скандале на сторону Гузели Яхиной встал Захар Прилепин, который раскритиковал создателей сериала за то, что они исказили смысл романа.

«Сам по себе одноименный роман Гузели Яхиной — намного глубже и многослойнее, чем экранизация. Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или, в данном случае — татар», — сказал Прилепин.

Режиссером сериала «Зулейха открывает глаза» стал Егор Анашкин («Кровавая барыня», «Деньги»). Главную роль сыграла Чулпан Хаматова, также в сериале снялись Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Евгений Морозов и другие.

Несмотря на скандал, только за первую неделю показа экранизация бестселлера сумела установить сразу несколько рекордов в телеэфире. По результатам замеров зрительского интереса первые пять эпизодов со значительным отрывом возглавили топ-20 праймовых сериалов всех каналов не только в текущем году, но и во всём завершающемся телесезоне (с сентября 2019 года по апрель 2020 года), сообщила пресс-служба канала «Россия 1»