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Медик в Горном Алтае бессимптомно заболела коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Медработник заболела коронавирусом в Горно-Алтайске без симптомов, диагноз ей поставили из-за обязательного регулярного обследования медиков республики на COVID-19.

Как сообщил оперштаб региона, женщина не является лечащим врачом, контакт непосредственно с пациентами — минимальный. Она работает в детской поликлинике.

Заболевание протекает у нее без симптомов. Его обнаружили во время профосмотра на коронавирус, которое стал обязательным и регулярным после встречи главы региона Олег Хорохордина с работниками республиканской больницы.

По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник женщины, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай.

Во всех без исключения медучреждениях региона функционирует особый противоэпидемический режим, используются средства индивидуальной защиты и антисептики. В медучреждении проводится дезинфекция, после чего оно продолжит работу в штатном режиме.

В настоящий момент заболевшая находится в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Выявляется и обследуется полный круг всех контактных лиц. Там же проходят лечение еще шесть человек с подтвержденным диагнозом. Это пожилая семейная пара из села Онгудай и семья из четырех человек из Горно-Алтайска.

Еще у двух человек коронавирус был выявлен ранее на территории Турочакского района Республики Алтай, но они покинули регион и отправились домой в Томскую область, после чего в регион закрыли въезд для всех, проживающих за его пределами. Особые ограничения действуют в Турочакском районе, в него могут попасть только непосредственно прописанные на его территории люди.

Тема: Распространение коронавируса
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