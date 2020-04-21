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Выход Death Stranding на ПК перенесли из-за карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Death Stranding

Дата релиза игры Death Stranding для персональных компьютеров перенесена из-за карантина, сообщил представитель студии Kojima Productions.

Игру планировалось выпустить 2 июня, однако теперь она появится только 14 июля. Разработчики отметили, что не успевают завершить все работы по портированию игры на ПК, так как режим домашней изоляции замедлил рабочие процессы.

Death Stranding вышла в ноябре 2019 года эксклюзивно для PlayStation 4. Игра стала первой для студии Kojima Productions, основанной известным японским игровым дизайнером Хидэо Кодзимой.

История Death Stranding разворачивается в постапокалиптическом мире, люди которого изолированы из-за нашествий загадочных и опасных созданий. Главными героями этого мира являются курьеры, которые связывают отдельные группы выживших между собой.

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Топ комментариев

Qprovessional

упаковки попроще делайте, без картона, гравировок и тиснения, тогда не надо цену в 5 раз завышать

pro1002008

В дополнение.Аспирин по 28 долларов за кг...Посчитаем. Одна таблетка - это 100 мг лекарственного средства.28...

Nik3316

доторговались бумажной нефтью, вот и результат...

Uynachalnica

И какие это они потери несут от промоакций? Как закупочная цена связана со скидкой?

pm1974

ещё лет десять такой власти и народ будет жить вечно