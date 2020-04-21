Выход Death Stranding на ПК перенесли из-за карантина

Дата релиза игры Death Stranding для персональных компьютеров перенесена из-за карантина, сообщил представитель студии Kojima Productions.

Игру планировалось выпустить 2 июня, однако теперь она появится только 14 июля. Разработчики отметили, что не успевают завершить все работы по портированию игры на ПК, так как режим домашней изоляции замедлил рабочие процессы.

Death Stranding вышла в ноябре 2019 года эксклюзивно для PlayStation 4. Игра стала первой для студии Kojima Productions, основанной известным японским игровым дизайнером Хидэо Кодзимой.

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История Death Stranding разворачивается в постапокалиптическом мире, люди которого изолированы из-за нашествий загадочных и опасных созданий. Главными героями этого мира являются курьеры, которые связывают отдельные группы выживших между собой.