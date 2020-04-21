Скончался заболевший коронавирусом священник РПЦ

Заразившийся коронавирусом настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин умер в возрасте 48 лет, сообщили в Московском патриархате.

«Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве», — говорится в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации в условиях пандемии коронавируса.

Александр Агейкин с 2000 по 2013 год был клириком храма Христа Спасителя. В 2013 году он был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове. В 2017 году назначен заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии.

Священник был награжден медалью Сергия Радонежского первой степени и орденом Даниила Московского третьей степени.