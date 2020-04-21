Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян

Заморозка банковских вкладов россиян в современных условиях невозможна, так как страна находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории в советский период времени, и я думаю, в том числе эта ситуация создала такую "прививку" для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт», — сказал Греф в интервью, трансляцию которого вел портал «Сбербанк TV».

Греф отметил, что «заморозка» вкладов бессмысленна, так как у России есть Фонд национального благосостояния, уровень госдолга по отношению к ВВП небольшой, а объем золотовалютных резервов достаточный для исполнения всех обязательств даже в кризисной ситуации.

По расчетам главы Сбербанка, средств Фонда национального благосостояния при нынешних ценах на нефть хватит минимум на несколько лет, чтобы государство не снижало размер бюджета и продолжало выполнять все обязательства в полном объеме.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российским гражданам не стоит беспокоиться о судьбе своих вкладов, так как у государства нет необходимости для введения каких-либо ограничений в этой сфере.