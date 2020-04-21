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Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года, сообщает Минздрав России.

Рост продолжительности жизни «в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5 % у мужчин и на 2,1 % у женщин», отмечается в сообщении ведомства.

Только в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тысяч жизней трудоспособных граждан. Ранее бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что за последние десять лет россияне стали в два раза реже умирать от инсультов и инфарктов миокарда.

Лучший в РСФСР показатель по ожидаемой продолжительности жизни был зафиксирован в 1986-1987 годах, когда он впервые преодолел отметку в 70 лет и составил 70,13 года. В 1990 году средняя продолжительность жизни немного снизилась и составила 69,19 года.

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