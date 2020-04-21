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ВОЗ назвала источник коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © guilherme jofili

Коронавирус SARS-CoV-2 имеет животное происхождение, к такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения.

«Все доступные данные свидетельствуют о том, что вирус произошел от животного и не был каким-то образом сконструирован в лаборатории или где-то еще», — заявила на брифинге в Женеве представитель ВОЗ.

При этом ученые пока не знают, как именно инфекция перешагнула межвидовой барьер и стала передаваться людям, передает Reuters. Однако версия того, что вирус разработан людьми, специалистами не рассматривается.

Ранее американские СМИ сообщили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Однако официальный Китай категорически отвергает обвинения в создании SARS-CoV-2.

Тема: Распространение коронавируса
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