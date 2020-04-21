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Владелец «Спартака» раскритиковал игры без болельщиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Спартак»

Возобновление футбольных матчей при пустых трибунах — неразумное решение, его проведение обойдется клубу минимум в 15 миллионов рублей, а доходов не будет, высказал мнение владелец «Спартака» Леонид Федун.

«А какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв», — сказал Федун в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что в Европе футбольные клубы зарабатывают на телевизионных контрактах, а в России соответствующие цифры «оскорбительно» малы.

«И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», — высказался Федун.

Чемпионат России по футболу бы прерван 17 марта. Пауза продлена до 31 мая. В РПЛ осталось сыграть 8 из 30 туров. Лидирует петербургский «Зенит» с 50 очками.

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Топ комментариев

Qprovessional

упаковки попроще делайте, без картона, гравировок и тиснения, тогда не надо цену в 5 раз завышать

scorpion2777

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Nik3316

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pro1002008

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DYNAMO7294

Сейчас обнищавшему населению, только ипотеки брать!)))