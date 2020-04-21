Кремль попросил не паниковать из-за обвала цен на нефть

Обвал цен на нефтяном рынке стал чисто торговым моментом м не нужно придавать ему «апокалиптической окраски», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне майские фьючерсы нефти техасской марки WTI впервые в истории подешевели на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ. В ночь (по мск) на вторник цены возвращались к положительным значениям, но утром опускались ниже 4,04 доллара за баррель.
«Вчера произошел обвал цен на фьючерсы, цены на нефть не уходили в минус», — приводит РБК слова Пескова. Пресс-секретарь президента назвал эту ситуацию «чисто торговым моментом», которой «не нужно придавать апокалиптическую окраску».
«Все специалисты дают отчет себе, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности», — отметил Песков.
По его словам, ситуация на нефтяном рынке неприятная, однако у правительства России есть необходимые резервы, чтобы минимизировать последствия волатильности. «При необходимости все ресурсы будут задействованы», — заверил он.
Падение коснулось и других сортов нефти. Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне по состоянию опустилась на 33,59%, до отметки 19,14 долларов за баррель. Это произошло впервые с февраля 2002 года.