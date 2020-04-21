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Производители продуктов призвали отменить скидки в магазинах

Источник:
"Ведомости"
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Фото: © Sibnet.ru

Ассоциации производителей продуктов питания и напитков обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с призывом ввести временный запрет на промоакции в торговых сетях и продажу товаров со скидкой

Повсеместные промоакции служат для привлечения покупателей, но снижают доходность производителей, заявил «Известиям гендиректор Союзмолока Артем Белов. Сейчас, когда расходы производителей растут, необходимо свести частоту акций к минимуму, считает он.

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Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков признает, что доля продаж по промо растет, но в этом есть необходимость, признает: акции необходимы при выводе на рынок новых товаров, для стимулирования спроса из-за низкой покупательной способности.

По словам Белякова, с этим необходимо бороться, но рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка.

Исследовательская компания Nielsen последние несколько лет фиксировала рост доли акционных продаж товаров повседневного спроса. В 2019 году она выросла еще на 3 процентных пункта до 56% в натуральном выражении в сравнении с 2018 годом.



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Экономика #Торговля #Продукты
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