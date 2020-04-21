Ученые обнаружили агрессивные штаммы коронавируса

Патогенез COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя, выяснили китайские исследователи.

Ученые изучили образцы различных мутаций коронавируса от случайных пациентов и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их, пишет MedRxiv.

Самыми агрессивными оказались мутации из Италии и Испании, а наименее активными — штаммы, которые встречаются в США. По оценке специалистов, агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 способны достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.

Однако более слабые мутации коронавируса SARS-CoV-2 не обязательно снижают риски летального исхода. Например, вирус с наименее слабыми для человека мутациями все равно может приводить к тяжелому течению болезни.