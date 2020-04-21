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Кузбасс похвалили за низкую распространенность коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Самый низкий показатель распространения COVID-19 на 100 тысяч россиян зафиксирован в Кемеровской области. Глава Сергей Цивилёв считает, что важным решением стало помещение в обсерваторы или на самоизоляцию всех, кто приезжает в Кузбасс из других регионов.

Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей — это Кемеровская область, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Надо будет посмотреть и на те регионы, где больше всего проблем накопилось, и на те, которые работают эффективно, как например Цивилев Сергей Евгеньевич в Кемерово. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны», — отметил президент Владимир Путин.

По словам губернатора, это доказывает эффективность комплексного подхода, который реализуют в регионе.

«Среди наиболее важных решений отмечу помещение в обсерваторы или на самоизоляцию всех, кто приезжает в Кузбасс из других регионов России или из-за рубежа, развертывание новых лабораторий для увеличения количества тестов, разные уровни ограничений для отдельных муниципальных образований. Тем не менее, система здравоохранения Кузбасса продолжает готовиться к различным сценариям, мы продолжаем разворачивать койки, закупать аппараты ИВЛ и все необходимое для работы медиков», — прокомментировал Цивилёв.

По данным на 21 апреля, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 56 (плюс девять за сутки). В инфекционных больницах лечатся 44 человека, 11 выписаны, одна женщина скончалась.

Тема: Распространение коронавируса
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