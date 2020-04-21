Первые ударные беспилотники «Орион» получила российская армия

Группа «Кронштадт» и Минобороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион» в составе трех машин, сообщил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, взлетная масса которого составляет 1 тонна. Его «потолок» достигает 7,5 километра, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 километров в час. Дрон может нести ракеты.

«Акт технической приемки и передачи комплекса подписан. Остались финансовые нюансы, которые нужно дооформить с тем, чтобы контракт был де-юре закрыт. Технически все решено и проверено: самолеты облетаны, комплектация проверена», — сообщил ТАСС Долженков.

Он отметил, что подписание акта приемки «Ориона» является важным событием для страны. «Это [произошло], кстати, впервые в России с комплексом такой размерности», — подчеркнул конструктор.

По словам Долженкова, сейчас должен быть этап опытной эксплуатации комплекса. «У заказчика появились дополнительные пожелания, которых не было изначально, поэтому мы возьмем его обратно и доработаем комплекс по дополнительному заданию заказчика», — уточнил он.