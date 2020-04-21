Полсотни человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

Красноярский край прибавил 64 зараженных коронавирусом за сутки, в регионе уже 370 заболевших, сообщает правительство Красноярского края.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 21 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 370 человек. За сутки прибавилось 64 зараженных.

С начала пандемии 28 пациентов из 370 вылечили. Двое пациентов, лечившихся по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции, умерли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 34 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 13,1 %. Под наблюдением врачей находится 3,5 тысячи человек.