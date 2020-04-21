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Полсотни человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярский край прибавил 64 зараженных коронавирусом за сутки, в регионе уже 370 заболевших, сообщает правительство Красноярского края.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 21 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 370 человек. За сутки прибавилось 64 зараженных.

С начала пандемии 28 пациентов из 370 вылечили. Двое пациентов, лечившихся по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции, умерли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 34 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 13,1 %. Под наблюдением врачей находится 3,5 тысячи человек.

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Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.

Disobedient

Давно пора. Разогнать все их профсоюзы и комитеты по защите прав эмигрантов. Обязать работодателей платить...