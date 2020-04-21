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Курс доллара подскочил выше 76 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс рубля падает по отношению к основным иностранным валютам, доллар поднялся выше 76 рублей, евро закрепился выше 82 рублей, следует из данных Московской биржи.

Так, курс доллара вырос на 45 копеек и поднялся до 76,11 рубля. Курс евро увеличился на 33 копейки, до 82,32 рубля. Российская валюта продолжает терять позиции из-за обрушения цен на нефть.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent упал на 6,34%, до 23,95 доллара за баррель. При этом американская нефть марки WTI торгуется с отрицательной ценой — ее покупателям доплачивают за контракты.

Эксперты отмечают, что ситуация с нефтью может завершиться полным переделом рынка, в результате Россия практически полностью потеряет доходы от нефти.

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