Число заболевших COVID-19 россиян подскочило на 5642

В России за сутки зарегистрировали 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах, 51 человек умер, выздоровели 427, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего заболевших за сутки в Москве — 3083, за ней следуют Подмосковье — 718 и Санкт-Петербург — 127. Общее число заболевших по стране достигло 52 763 в 85 субъектах, 456 стали жертвами заболевания, 3873 пациента поправились.



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Согласно данным медиков, коронавирусная инфекция протекает бессимптомно у 45% заболевших граждан в России, однако у 20% заболевших — тяжелая форма болезни. Среднестатистический возраст заболевших мужчин и женщин — 44 и 47 лет.

Тяжелые формы заболевания встречаются чаще у лиц старше 70 лет и у тех, кто имеет сопутствующие хронические заболевания.