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Горный Алтай закрыл границы для жителей других регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин во вторник фактически закрыл въезд в регион для жителей других субъектов страны, сообщает пресс-центр региональных властей.

Теперь все без исключения, въезжающие в Горный Алтай с других территорий, обязаны отправиться на 14-дневный домашний карантин, соблюдение которого будет контролировать полиция. Местные жители отправятся по домам, а все остальные – по месту пребывания.

Однако все гостиницы и туристические базы Горного Алтая полностью закрыты до 1 июня, соблюдение этой меры также контролируют правоохранители.

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Хорохордин также полностью закрыл границы Турочакского района, где ранее коронавирус нашли у двух строителей-вахтовиков, которые уже уехали домой в Томск. На его территорию смогут попасть только прописанные и проживающие в районе люди. При этом пост полиции будет проверять въезжающих не только на Чуйском тракте, но и на других дорогах. Отдельные посты будут работать в Турочакском районе на границе Кузбассом и Алтайским краем.

Кто сможет проехать?

Ограничения не распространяются на граждан, следующих транзитом через территорию Республики Алтай любыми видами транспорта и граждан, осуществляющих внутренние и транзитные грузоперевозки.

Также перемещаться между границами могут работники, обеспечивающие функционирование непрерывно действующих организаций, медицинских, аптечных учреждений и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Не попадают под запрет и работники организаций, выполняющих неотложные работы в условиях угрозы распространения заболевания, а также работники учреждений, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, и предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Всем им необходимо иметь при себе служебное удостоверение, справку с места работы, договор, счет-фактуру, транспортную накладную и прочие документы.

В Республике Алтай, на прошлой неделе остававшейся единственным регионом без кронавируса, выявлено восемь заболевших. Двое – жители села Онгудай, к которым приезжала дочь из Барнаула, двое – строители из Томской области, уже покинувшие регион. Еще один мужчина заболел после поездки в Новосибирск. Он заразил свою жену и двоих детей. 

Последние два дня о новых случаях коронавируса в регионе не сообщалось. Ранее жители Горного Алтая в соцсетях массово просили Хорохордина полностью закрыть границы республики. Он отвечал, что это – полномочия федеральной власти.



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DYNAMO7294

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