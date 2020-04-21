Карту заражений COVID-19 создали в Забайкалье

Карту распространения коронавируса создали в Забайкалье. Пользователь сможет увидеть количество инфицированных и число тех, кто находится на изоляции, сообщила пресс-служба правительства края.

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Красным цветом на карте обозначено количество человек, которые были госпитализировано с отмеченного адреса. Голубым цветом — количество жителей, находящихся по отмеченным адресам на двухнедельной самоизоляции после приезда в Забайкальский край из других регионов.

«На карте отображаются локации домов тех жителей, у которых лабораторно подтверждены случаи коронавируса, а также места проживания тех, кто находятся на двухнедельном карантине. Данные будут обновляться ежедневно, чтобы жители могли оценить риск своего заражения», — сказала глава МинЖКХ Евгения Батуева.

Карта опубликована на сайте 75.ru, и в социальных сетях Минэнерго края. По данным оперативного штаба в Забайкальском крае на сегодняшний день зарегистрировано 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых восемь — дети.