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Библионочь в Новосибирске пройдет онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба научной библиотеки

Библионочь-2020 в Новосибирске пройдет 25 апреля в онлайн-режиме и будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба областной научной библиотеки.

Во время онлайн-мероприятия будут показаны эксклюзивные лекции от историков, краеведов, искусствоведов Новосибирска, посвященные событиям Великой Отечественной войны, военным и послевоенным годам в Сибири, осмыслению разрушений войны в творчестве современных художников.

Виртуальные экскурсии по своим мастерским проведут художники Евгений Назимко, Михаил Паршиков и Наталья Чевжик. Александр Мироненко проведет исторический воркшоп «Найди солдата Великой Отечественной войны». Будут показаны кинофильмы об уникальных коллекциях документов Фонда редкой и ценной книги. Прозвучат песни войны в исполнении солиста Новосибирского театра оперы и балета Карена Мовсесяна, кавер-клаба PROшлости, гитарного трио АГМА.

Начало мероприятия — 25 апреля в 18.00 на официальном каналебиблиотеки. В 19.00 в группе библиотеки в Instagram в прямом эфире пройдет мастер-класс по шелкографии, а в 21.00 на платформе ZOOM пройдет встреча с писательницей Ольгой Колпаковой, она расскажет о своем романе «Полынная елка».

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Sibnet.Ru
Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.