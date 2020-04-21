Число заболевших COVID-19 на Алтае резко выросло из-за рабочих рудника

Лаборатории Алтайского края подтвердили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за минувшие сутки. Власти объяснили всплеск заражением рабочих на руднике под Змеиногорском.

Число подтвержденных случаев достигло 127. По данным оперштаба региона, значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у прибывшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц, были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. Таким образом, в Змеиногорске инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. Большинство госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовска и другие клиники.

Кроме этого увеличилось на четыре человека количество заболевших в Барнауле, на одного человека в Бийске. Появился коронавирус в Родинском районе, здесь один заболевший в райцентре Родино.

По последним данным, Из числа заболевших 53 человека – жители Барнаула, 74 – жители других территорий края. Среди общего числа инфицированных насчитывается 11 детей. Проходят лечение 118 человек, девять выздоровели и выписаны из медицинских учреждений.