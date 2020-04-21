Строительство обещанных Дерипаской больниц началось в Приангарье

Строительство больниц, спонсируемое российским олигархом Олегом Дерипаской, началось в Иркутской области. Планируется возвести три медучреждения, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Дерипаска и
и.о губернатора Иркустской области
Игорь Кобзев договорились о строительстве
медучреждений в марте. Здания возводятся
на территории Братской городской
больницы №5, Тайшетской центральной
районной больницы, а также больничного
городка Шелехова.
«В Тайшете и Братске уже ведется строительство. В субботу в Шелехове начали готовить площадку — сносить одно из аварийных зданий. Здесь были сложности с выбором земельного участка. Вопрос удалось оперативно решить после вмешательства главы региона. Строительство начнется в ближайшее время», — сообщил и.о зампреда правительства сказал Евгений Левченко.
Стационары в Братске и Тайшете рассчитаны на 30 коек, в Шелехове – на 60 с возможностью расширения. Корпуса строятся для того, чтобы разгрузить областную инфекционную больницу, где сейчас принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.
В новых отделениях будут созданы все условия для лечения внебольничной пневмонии. Пациентов будут помещать в одноместные палаты с автономной вентиляцией, чтобы обезопасить других пациентов и медперсонала. Поступая с пневмонией, пациент должен быть максимально изолирован.