Строительство обещанных Дерипаской больниц началось в Приангарье

Строительство больниц, спонсируемое российским олигархом Олегом Дерипаской, началось в Иркутской области. Планируется возвести три медучреждения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Дерипаска и и.о губернатора Иркустской области Игорь Кобзев договорились о строительстве медучреждений в марте. Здания возводятся на территории Братской городской больницы №5, Тайшетской центральной районной больницы, а также больничного городка Шелехова.



«В Тайшете и Братске уже ведется строительство. В субботу в Шелехове начали готовить площадку — сносить одно из аварийных зданий. Здесь были сложности с выбором земельного участка. Вопрос удалось оперативно решить после вмешательства главы региона. Строительство начнется в ближайшее время», — сообщил и.о зампреда правительства сказал Евгений Левченко.





Стационары в Братске и Тайшете рассчитаны на 30 коек, в Шелехове – на 60 с возможностью расширения. Корпуса строятся для того, чтобы разгрузить областную инфекционную больницу, где сейчас принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.

В новых отделениях будут созданы все условия для лечения внебольничной пневмонии. Пациентов будут помещать в одноместные палаты с автономной вентиляцией, чтобы обезопасить других пациентов и медперсонала. Поступая с пневмонией, пациент должен быть максимально изолирован.





