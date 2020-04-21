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Строительство обещанных Дерипаской больниц началось в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство больниц, спонсируемое российским олигархом Олегом Дерипаской, началось в Иркутской области. Планируется возвести три медучреждения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Дерипаска и и.о губернатора Иркустской области Игорь Кобзев договорились о строительстве медучреждений в марте. Здания возводятся на территории Братской городской больницы №5, Тайшетской центральной районной больницы, а также больничного городка Шелехова.

«В Тайшете и Братске уже ведется строительство. В субботу в Шелехове начали готовить площадку — сносить одно из аварийных зданий. Здесь были сложности с выбором земельного участка. Вопрос удалось оперативно решить после вмешательства главы региона. Строительство начнется в ближайшее время», — сообщил и.о зампреда правительства сказал Евгений Левченко.

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Стационары в Братске и Тайшете рассчитаны на 30 коек, в Шелехове – на 60 с возможностью расширения. Корпуса строятся для того, чтобы разгрузить областную инфекционную больницу, где сейчас принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.

В новых отделениях будут созданы все условия для лечения внебольничной пневмонии. Пациентов будут помещать в одноместные палаты с автономной вентиляцией, чтобы обезопасить других пациентов и медперсонала. Поступая с пневмонией, пациент должен быть максимально изолирован.



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Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.