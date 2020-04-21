Новосибирский пенсионер-расчленитель хранил скелеты под полом

Силовики задержали 66-летнего жителя села Северное Новосибирской области, подозреваемого в убийстве односельчанина, под полом дома у пенсионера нашли два скелета, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

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По данным следствия, 16 апреля 36-летний житель села Северное ушел из дома и больше на связь с родными не выходил. Выяснилось, что он пришел к своему 66-летнему знакомому. Во время пьянки возник конфликт, пенсионер зарезал молодого собутыльника ножом.

«Тело потерпевшего злоумышленник расчленил и вынес на придомовую территорию для дальнейшего сокрытия», — говорится в сообщении.

Под полом дома было обнаружено два скелетированных тела. Личность этих людей устанавливается.

Подозреваемый задержан, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы.