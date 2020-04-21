Антивирусное средство из шелухи и чая создали в Сибири

Ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН создали композит на основе рисовой шелухи и зеленого чая, обладающий противовирусной активностью.

Препарат был разработан для нужд сельского хозяйства, как кормовая добавка для животных, а также как ростостимулирующее средство для растений. Затем была работа поискового характера с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

К химикам обратились специалисты, которые интересовались противовирусными свойствами диоксида кремния. Совместное исследование показало, что разработка обладает активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила.

Принцип получения композита основан на взаимодействии диоксида кремния, который содержится в рисовой шелухе, и катехинов (полифенолов) зеленого чая.

«Мы подвергаем твердое растительное сырье механической обработке в специальных условиях. В результате клетки зеленого чая разрушаются, и часть катехинов, попадая на поверхность диоксида кремния, взаимодействует с ней: происходит химическая реакция с образованием поверхностных комплексов. Если же мы затем добавляем в систему воду, например, размешиваем порошок в воде или проглатываем, то комплексы кремния с катехинами частично высвобождаются», — рассказала «Науке в Сибири» научный сотрудник ИХТТМ СО РАН Елена Трофимова.