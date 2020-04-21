НАВЕРХ

Антивирусное средство из шелухи и чая создали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН создали композит на основе рисовой шелухи и зеленого чая, обладающий противовирусной активностью.

Препарат был разработан для нужд сельского хозяйства, как кормовая добавка для животных, а также как ростостимулирующее средство для растений. Затем была работа поискового характера с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

К химикам обратились специалисты, которые интересовались противовирусными свойствами диоксида кремния. Совместное исследование показало, что разработка обладает активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила.

Принцип получения композита основан на взаимодействии диоксида кремния, который содержится в рисовой шелухе, и катехинов (полифенолов) зеленого чая.

«Мы подвергаем твердое растительное сырье механической обработке в специальных условиях. В результате клетки зеленого чая разрушаются, и часть катехинов, попадая на поверхность диоксида кремния, взаимодействует с ней: происходит химическая реакция с образованием поверхностных комплексов. Если же мы затем добавляем в систему воду, например, размешиваем порошок в воде или проглатываем, то комплексы кремния с катехинами частично высвобождаются», — рассказала «Науке в Сибири» научный сотрудник ИХТТМ СО РАН Елена Трофимова.

Еще по теме
Зафиксирована первая мутация коронавируса
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
Жара и пожары усугубят ситуацию с коронавирусом
Зафиксирован рекордно низкий уровень озона над Арктикой
смотреть все
Новосибирск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Самоизоляцию продлят на майские праздники
•
Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть
•
Автолюбители стали «гонять» на карантине
•
Бюджет России пополнится 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
Как это работает
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
НОВОСТИ СИБИРИ
Библионочь в Новосибирске пройдет онлайн
Сибирь 21.04.2020 12:51
Карту заражений COVID-19 создали в Забайкалье
Сибирь 21.04.2020 12:35
Антивирусное средство из шелухи и чая создали в Сибири
Сибирь 21.04.2020 12:10
Число заболевших COVID-19 на Алтае резко выросло из-за рабочих рудника
Сибирь 21.04.2020 12:02
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
20514
Врач развенчал мифы об алкоголе
7888
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
6474
Семья с детьми заболела COVID-19 в Горно-Алтайске
5849
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Самоизоляцию продлят на майские праздники
•
Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть
•
Автолюбители стали «гонять» на карантине
•
Бюджет России пополнится 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Подробности
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.